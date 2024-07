PT declara apoio à pré-candidatura de Leila Galvão em Brasiléia e quer indicar vice

A direção do Partido dos Trabalhadores (PT) de Brasiléia se reuniu com o secretário de articulação do PT no Acre, Cesário Braga, na última terça-feira (16), para dialogar com a pré-candidata a prefeita Leila Galvão (MDB).

Durante o encontro, o presidente do PT no município, Joãozinho, comunicou a decisão de retirar a pré-candidatura da vereadora Marinete Mesquita para apoiar Leila, que já foi prefeita de Brasiléia e deputada estadual.

“Sempre dialogamos que nossa pré-candidatura era para somar forças e que estaríamos juntos buscando o melhor para Brasiléia. Neste momento, o melhor caminho é com a Leila”, disse Joãozinho.

Cesário Braga, dirigente do PT no Acre, também confirmou o apoio do partido a Leila, colocando à disposição os quadros do PT para compor a chapa majoritária como vice. “Temos um grande histórico de vitórias eleitorais em Brasiléia e quadros extremamente qualificados para essa missão. Viemos para somar e temos interesse em indicar o candidato a vice, mas isso não será uma imposição ou condicionante para o apoio”, disse Cesário ao ac24horas.

Segundo o jornal, os pré-candidatos a vereadores do PT que estavam presentes na reunião, reafirmaram o apoio.