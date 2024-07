Quem é MC Livinho, um dos artistas de maior sucesso do funk brasileiro

São Paulo – MC Livinho, nascido Oliver Decesary Santos, é cantor e compositor de funk nascido em São Paulo no dia 11 de novembro de 1994. Ele é pai de um menino chamado Olivio.

O artista trabalha com música desde criança, quando foi violinista de uma igreja, mas só alcançou o sucesso nacionalmente em 2012, com hits como Mulher Kama Sutra, Bem Querer, Tudo de Bom e Fazer Falta.

No ano de 2016, ele lançou um EP e, na sequência, seu primeiro álbum de estúdio, chamado “Vagabundo Romântico”. O sucesso do disco alavancou a carreira de Livinho e rendeu parcerias com artistas consagrados, como Ivete Sangalo e Péricles.

O sucesso também trouxe polêmicas. Em 2017, teve a participação no programa The Voice Brasil, da TV Globo, cancelada após agredir um homem durante show em festa de formatura no Rio de Janeiro. No mesmo ano, chegou a ser preso por se envolver em uma briga no Ceará.

Em janeiro de 2021, desapareceu após uma série de postagens misteriosas no Instagram, que indicavam um possível assalto ou sequestro, mobilizando a web. Horas depois, ele tranquilizou os fãs, anunciando que estava bem, mas sem explicar o episódio.

Livinho também arriscou fazer carreira nos campos de futebol. Em 2021, defendeu o São Caetano na Copa Paulista, tendo disputado 8 jogos e sofrido um pênalti.

Ele também passou por um período de testes no Oeste, em 2019, e chegou a atuar pelo Audax Fut7 em 2017 depois de se destacar em partidas amistosas e beneficentes de fim de ano. Em 2020, tinha data para apresentação no Audax, mas a situação emperrou por causa dos compromissos como cantor.

Além do futebol, MC Livinho se aventurou no boxe em 2023, com uma vitória por nocaute sobre o influenciador digital Dynho Alves, no Fight Music Show 3.

Neste ano, Livinho foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a Eliezer Heleno de Souza, conhecido por MC Gerex. Gerex e Livinho lançaram um hit em 2018, a música “Rebeca”.

No processo movido pelo músico, ele afirma que desenvolveu trabalhos musicais com o funkeiro. Segundo Gerex, em um show realizado na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, sem qualquer motivo aparente, ele teria sido agredido fisicamente por Livinho.

Ainda de acordo com Gerex, demonstrando descontrole, MC Livinho teria desferido três socos em sua face, provocando lesões e a sua retirada do local, tendo retornado para a cidade de São Paulo temendo sofrer novas agressões.

O caso teria ocorrido no dia 24 de agosto de 2019.

Assessor de MC Livinho morto com tiro

Cacá, assessor de MC Livinho, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira (12/7) com um tiro na cabeça após uma briga em um bar na zona norte de São Paulo.

Câmeras de segurança do local registraram a briga entre o funcionário e um homem com boné azul. Após a discussão, o atirador se afasta e volta apontando uma arma à vítima.

O homem então atirou bem no rosto do assessor. Policiais militares foram acionados, mas o homem morreu no local.

Nas redes sociais, o cantor MC Livinho trocou a foto de perfil por uma imagem de “Luto”.

Além disso, em uma conta secundária, o cantor fez posts sobre a saudade do amigo:

“Deus, recebe ele de braços abertos Deus. Cuida dele, pai. Eu fiz tudo que pude pelo meu irmão”.

As publicações continuam com vídeos e fotos dos dois.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado na tarde desta sexta e no momento está foragido.

Ainda de acordo com informações da investigação, o atirador é usuário de droga e estaria cheirando cocaína no momento do crime. A apuração da TV Bandeirantes revelou que, antes de matar o assessor do cantor MC Livinho, o suspeito teria brigado com um amigo e com a esposa e teria ido ao bar já com a intenção de “fazer algo ruim”.

O caso foi registrado no 72° DP (Vila Penteado).