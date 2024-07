Quem é Tetê Medina, que morreu aos 84 anos, e quais trabalhos ela fez na Globo?

Morreu nesta terça-feira (02) a atriz Tetê Medina. Segundo a revista Contigo, o corpo será cremado na manhã desta quarta-feira (03), no Cemitério da Penitência, Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A famosa, que também era escritora e artista plástica, partiu aos 84 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Com uma longa história no mundo das artes, Medina atuou na TV, no cinema e também no teatro. Na Globo, a artista fez participações importantes em alguns noveas.

Em 1980, interpretou a Lucy Fragonard, mulher de Miguel (Raul Cortez), em Água Viva. No mesmo ano, foi a Crystal Camerian em Coração Alado. Já em 1984 integrou o elendo de Transas e Caretas.

Tetê Medina fez sucesso no teatro

Nos palcos, a artista chamou a atenção e foi indicada para o Molière de melhor atriz pela peça Hipólito, 1968 e ainda e pelo papel em Alice no País Divino Maravilhoso, 1970. No mesmo ano, recebeu indicação também pelo espetáculo e As Moças.

Dois anos depois, em 1972, a atriz ganhou o o prêmio Molière de melhor atriz por A China é Azul. Em 1978 recebeu o troféu Mambembe de melhor atriz por Os Veranistas

Nos cinemas, Tetê esteve em filmes fomo A Casa Assassinada (1971), Os Inconfidentes (1972) e Eu Sou Vida, Não Sou Morte (1973).