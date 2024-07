Quem era a influencer de 33 anos que morreu após procedimento estético nos glúteos

Moradora do Distrito Federal, a influencer teria passado no dia 23 de junho por uma aplicação de polimetilmetacrilato, também conhecido como PMMA, nos glúteos. Segundo registro policial, no mesmo dia ela voltou de Goiânia para Brasília, mas começou a passar mal.

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor de Goiânia dará mais detalhes do caso e do procedimento estético nesta quinta-feira (4), em coletiva.

Desde o dia 29 de junho, ela estava internada na UTI. A causa da morte não foi informada. O corpo de Aline será velado e sepultado nesta quinta-feira (4) no cemitério do Gama, no Distrito Federal.

Quem era a influenciadora

Aline Ferreira nasceu no dia 11 de setembro de 1990 e era mãe de dois filhos. O filho mais velho dela tem 19 anos e é do Exército. Ela era casada desde setembro de 2021.

A influencer tinha quase 44 mil seguidores no Instagram e se apresentava como modelo fotográfica. Na descrição de seu perfil, informava que o conteúdo apresentado era referente a “looks, lifestyle e dicas diárias”.

Além das postagens com dicas de combinações de roupas, Aline também compartilhava conteúdos referentes a viagens e rotina de exercícios.

Em pelo menos três postagens, ela falou sobre procedimentos estéticos aos quais já havia sido submetida antes da aplicação de PMMA nos glúteos: remoção de estrias, rinomodelação com ácido hialurônico e aplicação de botox.