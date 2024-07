Quem são as 6 irmãs Abravanel, que vão herdar legado de Silvio Santos

Cíntia Abravanel, primeira filha de Silvio Santos, comentou sobre a herança do apresentador de 93 anos e garantiu que o Dono do Baú já fez a divisão de parte do seu espólio.

Em conversa com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a mãe de Tiago Abravanel esclareceu que o SBT ficará com suas irmãs. “O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, disse Cintia.

Mas, afinal, quem são as seis filhas de Silvio Santos? Além de Cintia Abravanel, ele é pai Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.

Saiba quem são:

Cintia Abravanel

Cintia Abravanel é a filha mais velha do Dono do Baú. Hoje com 61 anos, ela é fruto da relação de Silvio Santos com sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, mais conhecida como Cidinha Abravanel, que morreu em 1975, vítima de um câncer.

Aos 30 anos, Cintia assumiu o cargo de diretora do Teatro Imprensa, pertencente a seu pai, e atualmente, é diretora da área cultural do Grupo Silvio Santos.

Ela é mãe do ex-BBB Tiago Abravanel, de Lígia Abravanel e de Vivian Abravanel.

Silvia Abravanel

Silvia, de 53 anos, é a segunda filha de Silvio Santos. A mulher foi adotada por Silvio Santos e Maria Aparecida Vieira Abravanel — mãe de Cintia — após ser abandonada por sua mãe biológica ainda na maternidade.

Silvia é rosto conhecido nas telas do SBT. Em 2015, ela assumiu o comando do Bom Dia & Companhia, onde ficou até 2022. Após o fim do clássico programa infantil, ela passou a comandar o Sábado Animado, além de integrar o núcleo infantil do canal.

A herdeira do Dono do Baú foi casada, de 1997 a 2002, com o empresário Murilo Abbas, com quem ela teve uma filha, Luana, nascida em 1999. A menina nasceu com a síndrome de galactosemia e paralisia cerebral.

Em 2004, ela se casou com Felipe Coimbra, com quem teve Amanda. Os dois se separaram em 2011. Em 2013, Silvia sela a união com o cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu — eles se separaram em 2018.

Daniela Beyruti

Daniela Abravanel Beyruti, de 47 anos, é a terceira filha de Silvio Santos e tornou-se vice-presidente do SBT após a ausência do pai, em 2023. Ela é fruto da relação do apresentador com Íris Abravanel.

Entre 2008 e 2010, Daniela atuou como diretora-executiva do canal. Em 2010, assumiu o cargo de diretora artística e da grade de programação do canal.

Patricia Abravanel

Herdeira mais conhecida de Silvio Santos, Patrícia Abravanel é a quarta filha do apresentador, também fruto do casamento com Íris Abravanel. A apresentadora de 46 anos comanda o Programa Silvio Santos desde a ausência do veterano.

Patrícia seguiu os passos de Silvio desde cedo, já tendo apresentado o Cante se Puder, o Roda a Roda Jequiti, o sorteio da Tele Sena, o Maquina da Fama e o Topa ou não Topa.

A apresentadora é casada com o político Fábio Faria. Eles são pais de três crianças: Pedro, Jane e Senor, nome dado em homenagem a Silvio Santos.

Rebeca Abravanel

Rebeca é a quinta filha de Silvio Santos, a terceira fruto do casamento com Íris Abravanel. A mulher de 43 anos fez sucesso por apresentar o Roda a Roda Jequiti, de 2017 até os dias atuais.

Ela é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato. Os dois são pais de Benjamin, que nasceu em janeiro deste ano.

Renata Abravanel

Sexta e última filha de Silvio Santos, Renata Abravanel também é fruto do casamento com Íris. A mulher de 39 anos mantém um perfil discreto, atuando como presidente do conselho do Grupo Silvio Santos.

Ela é casada com o empresário Caio Curado desde 2015. Os dois são pais de Nina e André.