O grande destaque, cumprindo com as expectativas, foi de Rebeca Andrade. A ginasta garantiu vaga nas decisões do individual geral, solo, trave e saltos. Júlia Soares está na final da trave após ótima exibição e Flávia Saraiva será outra chance de medalha, junto com Rebeca, no individual geral.

As barras assimétricas foram as únicas em que o Brasil teve dificuldades. Apesar da ótima apresentação, que recebeu nota 14.400, Rebeca não conseguiu passar para a final de seu aparelho predileto.

Confira como ficou a classificação para a final por equipes.

1 EUA – 172.296

2 Itália – 166.861

3 China – 166.628

4 Brasil – 166.499

5 Japão – 162.196

6 Canadá – 161.563

7 Grã-Bretanha – 160.830

8 Romênia – 159.497