Relembre a luta do filho de Zé Vaqueiro contra doença rara

Zé Vaqueiro usou suas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (9/7), para comunicar o falecimento do seu filho, Arthur, de 11 meses. O pequeno tinha a síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como Síndromo de Patau, e vivia entre internações na UTI desde seu nascimento.

O filho mais novo do casal nasceu no dia 24 de julho de 2023. Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, já eram pais de Nicole e Daniel.

O anúncio do nascimento foi compartilhado no perfil oficial do cantor nas redes sociais, que também comunicou a triste notícia de que o recém-nascido já se encontrava na UTI após o parto. Arthur nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por isso, precisou receber acompanhamento médico.