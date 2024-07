Revisitando nossas metas – a jornada de meio ano; confira o artigo de Maysa Bezerra

Chegamos em julho, o ponto médio do ano. Você se lembra das suas metas de janeiro? Aquela época mágica da virada do ano, quando você estava cheio de novos sonhos e promessas?

Com certeza, algumas dessas metas foram concretizadas, outras tomaram rumos inesperados e algumas até foram esquecidas.

Novos projetos, sonhos e pessoas surgiram ao longo dos meses, porque a vida acontece no movimento. Não há vida parada.

Em janeiro, eu mesma tinha 19 metas definidas em cinco pilares: amorosa, profissional, pessoal, espiritual e financeira. Destas, concluí 14. No entanto, algumas já não fazem mais sentido continuar, pessoas já não fazem parte do processo, outras que não faziam, agora já fazem. Agora é hora de revisitar essas metas.

Pense no ano passado, neste mesmo dia. Quem era você? Quais eram seus pensamentos, planos e medos? De lá pra cá, quantas coisas já mudaram? Imagine como estará sua vida no próximo ano, neste mesmo dia. Quanta coisa também não mudará? Na vida, nada é permanente, exceto a mudança. Como disse Heráclito, “a única constante na vida é a mudança.”

Revisitar nossas metas é um processo essencial para encerrar ciclos e iniciar novos. É como as estações do ano, que se renovam constantemente, cada uma com sua beleza e propósito. Ou como o ciclo do dia e da noite, que nos lembra que sempre há um novo começo a cada amanhecer.

A psicóloga Ana Maria Rossi diz que “revisitar nossas metas e sonhos é um exercício de autoconhecimento e resiliência. É a oportunidade de ajustar o caminho, de celebrar as conquistas e aprender com os desafios.”Ao revisitar suas metas, pergunte-se: quais objetivos ainda fazem sentido? Quais precisam ser ajustados? Quais novos sonhos surgiram? Quem preciso agregar aos meus projetos para chegar a realizar os meus projetos?

Deixo aqui um passo a passo para ajudá-lo a replanejar os próximos seis meses de 2024:

Revise suas metas originais: Liste todas as metas que você definiu em janeiro. Celebre as que você alcançou e analise o que aprendeu com elas. Avalie o progresso: Para cada meta ainda em andamento, pergunte-se o quanto você avançou e o que precisa ajustar para seguir em frente. Será que ainda vale o esforço. Defina novas metas: Considere novas oportunidades e desafios que surgiram nos últimos meses. Inclua metas que reflitam essas mudanças. Ajuste suas prioridades: Revise a importância de cada meta. Algumas podem não ser mais relevantes e outras podem ter ganhado mais importância. Planeje ações concretas: Para cada meta revisitada ou nova, defina passos específicos que você pode tomar nos próximos seis meses. Seja flexível: Lembre-se de que a vida está em constante movimento. Esteja aberto a ajustar suas metas conforme necessário.

Revisitar e replanejar nossas metas é um ato de coragem e sabedoria. É reconhecer que estamos em constante evolução e que cada passo nos leva mais perto de quem queremos ser.

A vida sempre terá movimentação.

Nada fica estático, tudo se move, tudo muda, já dizia Heráclito.

Maysa Bezerra

Coach e escritora