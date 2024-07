Rondônia é o terceiro estado com a pior qualidade de vida do Brasil

Rondônia está entre os 3 piores estados para viver, segundo o Índice de Progresso Social (IPS), que mede a qualidade de vida da população analisando as necessidades básicas, bem-estar e oportunidades.

O índice, que foi divulgado na semana passada, colocou Porto Velho como a pior capital para se viver.

Rondônia ocupa a 24ª posição estre os 27 estados brasileiros, em termos de qualidade de vida, com uma nota de 55,67. O estado ficou na frente apenas do Acre (55,31) e do Pará (53,20). Os estados de São Paulo (66,25), Santa Catarina (64,24) e Paraná (63,49) lideram o ranking.

Saneamento básico, segurança pública, esporte, lazer e educação são alguns dos pontos analisados pelo IPS.