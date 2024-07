Saiba o que rolou antes da aparição de Simaria no show de Simone

Pois bem. Ainda de acordo com fontes, Simone Mendes ligou para Simaria para contar que estava indo para Goiânia para fazer a participação no festival. Simaria, por sua vez, contou que estava na casa dela no local e, então, a irmã decidiu chamá-la para ir à apresentação. E assim, a cantora foi.

Lá, o convite para Simaria subir ao palco para cantar uma música com a irmã e relembrar os velhos tempos já havia sido feito. Durante a apresentação, as “coleguinhas” se divertiram com brincadeiras e se abraçaram.