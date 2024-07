Saiba valor do salário de Yuri Lima, jogador do Mirassol que traiu Iza

O nome de Yuri Lima está em evidência nas redes sociais, mas não por conta do futebol apresentado pelo Mirassol. O atleta foi surpreendido após ter traições expostas por Iza. Na web, muitas pessoas passaram a especular a pensão que ele deve para a cantora.

De acordo com o jornal Extra, o volante e capitão do time paulista, que joga a série B do Campeonato Brasileiro, Yuri recebe R$ 30 mil, mesmo que os jogadores mais experientes do esquadrão, como o goleiro Vanderlei, que ganha o dobro. Além do Mirassol, ele passou por equipes como Santos e Fluminense.

Técnico do Mirassol reage após cobranças por demissão de Yuri Lima

Após Iza revelar que foi traída por Yuri Lima, muitos fãs da cantora foram ao Instagram do Mirassol para criticar o jogador e pedir a sua demissão. Entretanto, ao que tudo indica, nada será feito pelo clube em relação ao atleta. O técnico do esquadrão, Mozart Santos, falou sobre a situação que acometeu o volante.

“Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião”, disse, em entrevista ao UOL.

O técnico disse que prestou solidariedade a Yuri. “Nós estamos sujeitos a erro. Qual que é o grande problema hoje, principalmente desse mundo virtual, é que todo mundo é juiz de tudo. O menino já está sendo execrado e tal, o problema é dele com a mulher, são eles que têm que resolver”, relatou.

Na sequência, o comandante relatou que não tem autoridade para julgar o atleta. “Se ele errou, ele tem que assumir o erro dele. Cabe a ela perdoar ou não perdoar, eles vão ter um filho juntos. A única coisa que eu fiz, como um ‘pai’, é prestar minha solidariedade a ele, simples assim”, descreveu.

“Estou aqui para ajudá-lo. E isso não significa que eu concorde ou não concorde com as ações, mas não cabe a mim julgar. Eu graças a Deus não vivo nesse mundo virtual, não sou juiz de nada”, comentou.

Por fim, Santos explicou que a situação não afetou o Mirassol. “E por que afetaria? É um problema pessoal dele. É especulação. Não tem nenhum Carnaval, estão criando um monstro onde não existe, não tem nada que afetar grupo nenhum. É a vida particular dele”, concluiu.