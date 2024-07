Selena Gomez é indicada ao Emmy como atriz pela 1ª vez

Selena Gomez recebeu sua primeira indicação como atriz ao Emmy Awards. A artista está concorrendo na categoria Melhor Atriz pelo trabalho na série de comédia Only Murders In the Building. Veja a lista completa de indicados aqui.

Ela vai competir com Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Maya Rudolph (Loot), Jean Smart (Hacks) e Kristen Wiig (Palm Royale).

Além de protagonizar o programa ao lado de Martin Short e Steve Martin, Selena também é produtora-executiva do projeto.

Como Only Murders In the Building já foi indicada ao Emmy duas vezes, esta é a terceira vez que Gomez compete na premiação. Assim, Selena Gomez se torna a produtora latina mais indicada ao Emmy na história da premiação.

A série conta a história de três moradores do Edifício Arconia, em Nova York, que se unem para desvendar mistérios e assassinatos. As três primeiras temporadas estão disponíveis no Star+. A quarta temporada está em produção e deve se passar em Los Angeles.