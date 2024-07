Servidores acreanos do Ibama e do ICMBio protestam contra fim de greve nacional

Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizaram manifestações em Rio Branco contra a decisão da Justiça Federal que suspendeu a greve nacional das categorias nesta quinta-feira (04).

As manifestações, que contaram com panfletagens e atos públicos, aconteceram em diversos pontos da cidade, incluindo a região central, nas proximidades do Parque da Maternidade. Os servidores protestavam contra a suspensão da greve, que havia sido deflagrada em 1º de julho em todo o país, conforme informações do Ac24horas.

O magistrado atendeu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou ainda multa diária de R$200 mil em caso de descumprimento, considerando o “caráter essencial das atividades desempenhadas”.

A greve reivindica reestruturação da carreira, melhores condições de trabalho e valorização profissional. Segundo os manifestantes, a decisão da Justiça Federal de suspender a greve foi injusta e prejudica a luta por seus direitos.

Outras cidades

As manifestações em Rio Branco fazem parte de um movimento nacional de servidores do Ibama e ICMBio que estão em greve desde o início do mês. Em outras cidades do país, também foram realizados atos públicos e panfletagens para pressionar o governo federal a atender às reivindicações da categoria.

Até o momento, não há informações sobre o futuro da greve. Os servidores do Ibama e ICMBio no Acre aguardam a definição da categoria nacional sobre os próximos passos a serem tomados.