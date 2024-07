Site internacional coloca filme brasileiro entre os melhores de 2024

O portal norte-americano Indie Wire, especializado em cinema, incluiu Retratos Fantasmas, filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, de Pernambuco, entre os 20 melhores de 2024. O documentário, que estreou no Brasil em 2023, foi lançado nos Estados Unidos este ano.

Ambientado no centro do Recife, durante o século 20, o filme reúne imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, explorando a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos.

O filme, que levou 7 anos para a sua conclusão, segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, que celebrou a inserção do filme na lista.

“Ô beleza pura, Retratos Fantasmas nos Melhores de 2024 lançados nos EUA”, escreveu Kleber Mendonça no X (antigo Twitter). Veja o post: