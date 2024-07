“Stranger Things”: tudo o que se sabe sobre a 5ª e última temporada até agora

Nesta segunda-feira (15), a Netflix divulgou os primeiros vídeos dos bastidores da parte final de “Stranger Things”. Além disso, confirmou novos nomes no elenco da história, que deve acompanhar os atores regulares da série.

A quinta e última temporada trará o confronto final com o vilão Vecna, apresentado nos últimos episódios lançados, em 2022. Além disso, apresentará o desfecho de personagens já queridos pelo público.

Veja tudo o que se sabe sobre a quinta e última temporada de “Stranger Things” até agora

“Melhor temporada já lançada”

No registro publicado pela Netflix nesta segunda, atores e produtores da série afirmam que esta será a “maior e melhor temporada já lançada”.

O vídeo também mostra que haverão cenas dos “quatro originais”, compostos por Will (Noah Schnapp), Lucas (Lucas Sinclair), Mike (Finn Wolfhard) e Dustin ( Gaten Matarazzo) juntos novamente.

Ao portal The Guardian, os criadores Matt e Ross Duffer disseram que a última fase será “como a primeira temporada com esteroides”.

“Está maior do que nunca em termos de escala, tem sido muito divertido, porque todos estão juntos de volta em Hawkins: os meninos e Eleven interagindo de maneira mais parecida com como era na primeira temporada”, explicou.

Qual a trama da última temporada de “Stranger Things”?

A sinopse oficial ainda não foi divulgada, mas espera-se que o enredo continue em volta do vilão Vecna. O ator intérprete do personagem, Jamie Campbell, está confirmado nos novos episódios. A nova temporada também focará na trama de MaX.

Na quarta temporada, a personagem acaba morrendo. No entanto, é “ressuscitada” pela amiga Eleven (Millie Bobby Brown) através de seus poderes sobrenaturais. Max acaba ficando em coma e seu destino final ainda é incerto.

Episódios mais longos

A atriz Maya Hawke, intérprete de Robin, disse em entrevista ao podcast Podcrush que os episódios da quinta temporada serão mais longos que os demais.

“Nossos showrunners, Matt e Ross, assumem muita responsabilidade. Eles têm uma equipe incrível de escritores, mas estão muito envolvidos. Eles escrevem muito e são muito intensos e sérios quanto à qualidade da escrita contínua. Leva muito tempo para escrever cada temporada e leva muito tempo para filmá-las”, afirmou.

“Nós estamos fazendo, basicamente, oito filmes. Os episódios são muito longos”, contou.

“Completamente insana”

Jamie Campbell comentou em entrevista ao podcast I’ve Never Said This Before With Tommy DiCaprio, que a nova leva dos episódios está “completamente insana”. “Se você pensou que a temporada passada foi uma loucura, a quinta está fora de controle, selvagem, maluca”, disse ele.

Elenco

Além do elenco regular, a última temporada contará com os novos nomes de Nell Fisher (“A Morte do Demônio”), Alex Breaux (“36 Horas de Guerra”) e Jake Connelly (“Between the Silence”.

Data de estreia

Apesar de prevista para 2025, ainda não há data de estreia para a nova temporada.