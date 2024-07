The Weeknd em São Paulo: como comprar ingresso do show na internet

As vendas gerais dos ingressos para o show de The Weeknd em São Paulo abrem nesta quinta-feira (25), às 10h no site Ticketmaster Brasil. O músico chega ao país para apresentação única do Estádio Morumbis no dia 7 de setembro. Clientes Santander Private e Select têm o direito a compra antecipada na pré-venda que iniciou neste dia 23 e, para demais clientes Santander, a compra antecipada iniciou no dia 24. Confira, a seguir, como garantir ingresso para o show de The Weeknd e outras informações sobre o evento: