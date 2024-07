Tite diz que não poupou Pedro no Flamengo e cita risco de lesão: “Não sou maluco”

– Eu tomei o terceiro cartão amarelo e eu errei porque eu reclamei. E eu consenti. Eu não quero nada profissionalmente, não quero ganhar com vantagem, mas não quero que tire meu queijo. O lance no Erick (Pulgar). Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, que dá o pênalti que o Allan toca na bola e na sequência dá e não dá o pênalti que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender, juro que não consigo. Qual é esse critério, porque um sim e o outro não. Vou me permitir publicamente falar, porque quando reclamo à beira do campo sou punido. Só usem o mesmo critério.