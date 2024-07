Urach se inspira na briga Lula x Bolsonaro em novo conteúdo pornô

Na foto que foi publicada junto com o anúncio, Andressa aparece com uma camiseta amarela escrito “Direita B” e Ton com um look vermelho com a frase “Esquerda L”. As roupas remetem à divisão política do povo brasileiro.

“Mais de 15 conteúdos disponíveis no laranjinha!”, disse ela, em referência à plataforma de conteúdo adulto Privacy. “Na gravação quem ferrou quem? A direta ou a esquerda?”, brincou.

Andressa Urach também afirmou que Lucas a liberou para gravar com Ton: “Meu marido me liberou para gravar com esse gato”, disse ela.

A relação de Andressa e Lucas, que também produz conteúdo, começou em fevereiro. Em algumas entrevistas, os dois deixaram claro que a relação é aberta e que eles podem continuar gravando vídeos explícitos com outros influenciadores durante o romance, contanto que isso seja conversado antes.