A 16ª rodada segue nesta quinta-feira (11/7), com mais cinco jogos.

Lucas Piton, no primeiro tempo, e Sforza, já nos acréscimos do segundo, decretaram o fim de tabu para o Vasco em São Januário. A vitória levou os cariocas à 10ª posição, com 20 pontos. O Corinthians é o 17º, no Z-4, com 12.

Abrindo a rodada, o Cruzeiro marcou dois gols “relâmpago” e bateu o Grêmio. Ramiro e Arthur Gomes, aos 15 e aos 17 minutos do primeiro tempo, anotaram os tentos da Raposa, que pulou o sexto lugar, com 26 pontos. O Grêmio é o 18º, com 11. Veja o que de melhor aconteceu no jogo;

E em Curitiba, o Bahia mostrou força e venceu o Athletico-PR fora de casa, com gols de Everaldo, Biel e Luciano Juba. O Bahia é o quarto colocado, com 30 pontos. O Athletico é o 7º, com 25.

Confira os lances do duelo na Ligga Arena: