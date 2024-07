Veja o registro do nascimento da terceira filha de Neymar

Helena, terceira filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, nasceu na última quarta-feira (3) e uma das curiosidades dos fãs do jogador de futebol foi sanada: a menina é mesmo herdeira do atleta.

Antes da modelo dar à luz, havia uma especulação sobre a paternidade da menina ser ou não do atleta. Um exame de DNA seria feito após a chegada do bebê, mas parece que nem foi preciso, já que Neymar registrou a menina com seu nome. Uma parte do documento foi disponibilizada pelo portal Leo Dias nesta sexta-feira (5). No papel é possível constatar que o menino Ney não fugiu às suas responsabilidades e assumiu ser pai de Helena. O atacante e Amanda Kimberlly tiveram uma relação extraconjugal, enquanto Neymar se relacionava com Bruna Biancardi, com quem teve Mavie, de oito meses. Veja o registro de nascimento de Helena, filha de Neymar Jr. e Amanda Kimberlly: Segundo a coluna apurou, Neymar Jr. já foi à maternidade visitar a nova herdeira. Além dele, Nadine, mãe do atleta e suposta avó da bebê, Rafaella, irmã do jogador, e Davi Lucca, filho mais velho do craque foram ao local para vê-la. Rafaella, inclusive, é amiga de Kimberlly e madrinha de Helena. Apenas Neymar Pai não esteve na maternidade porque está em uma viagem. No último domingo (30/7), diversos sites e páginas de notícias afirmaram que a menina havia nascido. No entanto, tudo não passou de um engano. O que aconteceu foi que nasceu uma outra bebê chamada Helena na maternidade São Luiz Star em São Paulo.