VÍDEO: bombeiro cai de viaduto ao tentar salvar homem; confira

Um vídeo dramático registrado em Pimenta Bueno mostra o momento em que um bombeiro cai de um viaduto ao tentar salvar um homem que estava andando sobre o local.

A tentativa de resgate ocorreu quando o bombeiro se aproximou do homem na tentativa de convencê-lo a desistir do ato. Em um movimento repentino, o homem puxou o bombeiro, fazendo com que ele se desequilibrasse vindo a cair do viaduto.

A vítima foi levada para o hospital para receber atendimento de emergência. Até o momento, informações dão conta que o estado de saúde do bombeiro é estável.

O incidente chocou a cidade de Pimenta Bueno e destacou os perigos enfrentados diariamente pelos profissionais de resgate. As autoridades estão investigando o caso e mais informações devem ser divulgadas em breve.

Os moradores e colegas de trabalho do bombeiro estão em oração e na expectativa de boas notícias sobre a recuperação do herói, que arriscou sua própria vida na tentativa de salvar outra.

Veja o vídeo: