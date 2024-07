VÍDEO: Incêndio consome residência e deixa família desabrigada na Baixada da Sobral

Um incêndio de grandes proporções consumiu a residência do casal Igor e Karen na tarde desta quarta-feira (17), na rua Mendes Sá, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da família, Igor havia saído para deixar Karen, uma criança de 8 anos e um recém-nascido de 3 meses em uma residência no Residencial Bonsucesso. Ao voltar, o homem já se deparou com a casa em chamas. Os primeiros a perceberem o incêndio foram os funcionários da Escola Frei Tiago, que fica ao lado da residência. Ao verem a fumaça saindo da casa, os funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que foi ao local, mas só puderam fazer o rescaldo, pois tudo já estava queimado.

Vizinhos ainda tentaram conter as chamas com extintores de incêndio retirados de carros e também da escola, mas não tiveram sucesso, pois o fogo rapidamente tomou conta de todos os cômodos do imóvel. A única coisa que sobrou foram algumas roupas que estavam molhadas dentro da máquina de lavar.

A casa era alugada, e supostamente o fogo pode ter iniciado na parte elétrica. Agora o casal não tem para onde ir e deve ser amparado por amigos e familiares.

A reportagem esteve no local e conversou com a família, que precisará de ajuda da sociedade para poder conseguir novamente tudo que foi consumido pelo fogo. O contato da família é 99234-5236. Toda doação para a família será bem-vinda.

