Vídeo: Xamã e Sophie Charlotte se beijam ao som de Is This Love

Xamã e Sophie Charlotte foram flagrados aos beijos na madrugada deste sábado (6/7), durante o Festival de Inverno que aconteceu na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

O casal, agora assumido, dançou ao som de Is This Love, canção de Bob Marley, e trocou beijos para quem quisesse ver. Um vídeo feito por paparazzis registrou o momento (assista abaixo).

“Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I’m feeling?”, diz o trecho da música que traduzida significa: “Isso é amor? Isso é amor? Isso é amor? Isso é amor que estou sentindo?”. Hummm…

Há quase um mês, esta colunista que vos escreve revelou, com exclusividade, que um affair entre os pombinhos estava rolando. Os artistas, que estão no ar em Renascer, fizeram da ficção uma realidade e deixaram o romance sair das telinhas para a vida real.

Nesta mesma semana, Xamã e Sophie já haviam sido vistos juntos no Teatro Sérgio Cardoso, no bairro do Bixiga, em São Paulo, onde foi realizado o Prêmio A.P.C.A (Associação Paulista de Críticos de Arte). Na plateia, os dois pombinhos deram muitas risadas e conversaram ao pé do ouvido.

Xamã ainda foi clicado todo sorridente e filmando quando Sophie Charlotte subiu ao palco para receber o troféu de Melhor Atriz na categoria televisão por seu papel como Maíra na novela Todas as Flores.

Clima de intimidade entre Xamã e Sophie em festa

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, já contou também que Xamã foi visto em clima de intimidade com Sophie Charlotte durante uma festa que aconteceu na casa de Eduardo Moscovis, em São Conrado.

Embora o casalzinho se mantivesse discreto num canto mais afastado dos convidados, quando foram para a pista de dança, ficou nítida a interação entre eles, que conversavam bem coladinhos, ao pé do ouvido.