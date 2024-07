Zeca Pagodinho revela quanto recebe de aposentadoria: “Um dinheirão”

Com 40 anos de carreira, Zeca Pagodinho segue nos palcos como um dos principais nomes do samba nacional. Mas, para o governo, ele é um homem aposentado. O valor do benefício, no entanto, surpreende.

Zeca Pagodinho revelou que a primeira vez que foi retirar a aposentadoria, convidou diversas pessoas para acompanhá-lo.

“Tô ganhando um dinheirão (risos). Chamei a família inteira [para ir comigo retirar o dinheiro], todo mundo achando que ia sair rico de lá. R$ 4 mil por mês (risos)”, disse o cantor em entrevista ao podcast Tá Benito.

Ele falou ainda que no mesmo dia resolveu ir almoçar com todos no restaurante de um amigo. Então ele seguiu com a brincadeira: “Se fosse cobrar eu ia gastar o dinheiro da minha aposentadoria (risos)”.