Zequinha Lima anuncia Delcimar da Silva como pré-candidata a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), confirmou nesta quarta-feira (17), a escolha de Delcimar da Silva Leite (Republicanos) como sua pré-candidata a vice-prefeita para as eleições de outubro. O anúncio foi feito durante um evento no Ceanom, que reuniu centenas de apoiadores e membros da comunidade.

Natural de Cruzeiro do Sul, Delcimar, de 43 anos, é formada em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e tem uma longa trajetória de serviços prestados à comunidade. Casada com o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, ela foi secretária de Assistência Social durante três anos e meio na gestão de Zequinha Lima.

Durante o evento, Zequinha Lima destacou a importância da escolha de Delcimar, mencionando que a decisão foi resultado de um processo democrático e consultivo com as forças políticas locais. “Delci, minha vice é uma mulher séria, honesta e que sabe cuidar das pessoas e tem a cidadania como prioridade”, afirmou o prefeito.

Delcimar, por sua vez, agradeceu pela indicação e afirmou que será a voz das mulheres cruzeirenses na gestão municipal. “Serei a voz das mulheres Cruzeirenses na chapa de Zequinha Lima. Há 17 anos eu atuo na política atrás dos bastidores ao lado do meu marido”, declarou.

Além do anúncio da chapa majoritária, o evento contou com a presença de lideranças políticas locais e estaduais, como o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e o deputado federal Zezinho Barbary, que reforçaram o apoio à reeleição de Zequinha Lima.