10 melhores jogos de tiro e FPS para Nintendo Switch em 2024

Não há dúvidas de que Wii e Wii U deixaram a desejar quando o assunto é jogo de tiro e FPS. Porém, não podemos dizer o mesmo do Nintendo Switch, onde essas duas vertentes estão bem representadas.

Com um catálogo vasto de games, o Switch vai muito além dos famosos jogos da Nintendo, de franquias como Mario e Zelda, abrangendo também títulos de terceiros que são renomados. Graças a isso, o console portátil se tornou a casa de diversos jogos de tiro ou com câmera em primeira pessoa que merecem atenção.

Caso seja fã do estilo, vamos listar abaixo alguns dos melhores jogos de tiro e FPS que estão disponíveis na plataforma atual da Nintendo. Confira agora os melhores jogos de tiro para Switch!

10. Bright Memory: Infinite

Bright Memory: Infinite traz o melhor do FPS e hack and slash no mesmo jogo. (Fonte: Steam/Divulgação)Fonte: Steam/Divulgação

Bright Memory: Infinite é um game diferente de todos os outros apresentados em nossa lista. O motivo? Ele foi desenvolvido por uma única pessoa, Zeng “FYQD” Xiancheng.

Este game chama a atenção por misturar elementos de FPS e hack and slash, trazendo combates bem rápidos e dinâmicos. Somado a isso, também é bastante elogiado por conta de seus visuais.

9. Warhammer 40,000: Boltgun

Fãs de Warhammer 40K devem conferir Boltgun no Switch. (Fonte: Steam/Divulgação)Fonte: Steam/Divulgação

É fã do universo Warhammer 40K? Então não há dúvidas de que a versão de Warhammer 40,000: Boltgun para Nintendo Switch é mais do que recomendada.

O jogo oferece uma experiência nostálgica para os fãs de FPS à moda antiga. Isso inclui uma jogabilidade visceral e satisfatória, além da combinação de gráficos pixelados e ação intensa para criar uma experiência única.

8. Metro Redux

Metro Reduz traz jogos ambientados em uma Moscou devastada pela guerra. (Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon/Divulgação

Metro Redux é uma remasterização dos jogos Metro 2033 e Metro: Last Light. Eles são baseados nos romances de Dmitry Glukhovsky, levando os jogadores a um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade luta para sobreviver nos túneis do metrô de Moscou.

A remasterização oferece não apenas visuais melhorados, mas também ajustes de jogabilidade que tornam a experiência mais fluida e imersiva. Além disso, a franquia é conhecida por sua atmosfera opressiva, narrativa profunda e mecânicas de sobrevivência.

7. Borderlands Legendary Collection

Borderlands agrada pelo estilo visual e ação cooperativa. (Fonte: Steam/Reprodução)Fonte: Steam/Reprodução

Já Borderlands Legendary Collection é mais uma coletânea que traz Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel em seu pacote. Ou seja, um grande pacote de games com ótima qualidade para o Switch.

Os games ganharam a atenção do público por conta do estilo gráfico e a exploração de forma cooperativa. Somado a isso, este pacote traz os games com todos os seus DLCs, aumentando o fator replay e o conteúdo que pode ser aproveitado pelos jogadores.

6. Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 2: The New Colossus é garantia de diversão no Switch. (Fonte: Games Radar/Reprodução)Fonte: Games Radar/Reprodução

Eis aqui mais um jogo que prova o quanto o Switch pode ser atrativo para os fãs de jogos de tiro e FPS. Wolfenstein 2: The New Colossus continua a saga de B.J. Blazkowicz em sua luta contra nazistas.

É válido mencionar que este é um game violento e bastante competente tanto nos combates quando na história. Entretanto, toda experiência é focada no single player, para a alegria (ou infelicidade) de quem curte jogos online multiplayer.

5. Crisis Remastered Trilogy

A franquia Crysis sempre foi conhecida pela qualidade visual dos cenários. (Fonte: PlayStation/Divulgação)Fonte: PlayStation/Divulgação

A menos que você tenha chegado no mundo dos games agora, certamente já ouviu falar em Crisis. O jogo foi lembrado por muito tempo devido à sua qualidade gráfica, chegando também ao Switch com um porte bem competente.

Para se dar bem pelas andanças neste jogo, é preciso usar todos os recursos da armadura do protagonista, incluindo a opção de ficar invisível. Além disso, este título manda bem tanto nos combates quanto na ficção científica, o que certamente deve agradar muita gente.

4. Prodeus

Prodeus traz um modo de edição de fases em seu pacote. (Fonte: Humble Games/Divulgação)Fonte: Humble Games/Divulgação

Prodeus pode até apresentar um visual pouco mais datado se comparado aos outros exemplos que estão nessa lista. Porém, acredite: ele não faz feito em seu pacote, sendo capaz de divertir por bastante tempo.

A primeira coisa que chama a atenção em Prodeus é seu visual, que mistura arte pixelada e elementos 3D. Além de contar com alguns elementos mais viscerais (olha Doom fazendo escola!), ele também oferece multiplayer e um editor de fase para prolongar sua vida útil.

3. Doom

Quer violência desenfreada no Switch? Então escolha Doom. (Fonte: Steam/Divulgação)Fonte: Steam/Divulgação

Doom é uma série clássica que dispensa muitas apresentações. Vale mencionar, a versão de 2016 é amplamente aclamado por revitalizar a franquia clássica com uma jogabilidade rápida, intensa e visceral.

Além dos combates empolgantes, este Doom é lembrado por conta da mecânica de “glory kills”. Ela permite que você realize execuções brutais para recuperar saúde e munição, adicionando uma camada estratégica e dinâmica ao combate.

2. BioShock: The Collection

BioShock Collection traz três games da aclamada série de tiro em primeira pessoa em seu pacote. (Fonte: eBay/Reprodução)Fonte: eBay/Reprodução

A série BioShock não demorou muito para cair no gosto do público. E motivos não faltam para isso: além de uma boa história, o game é competente nos combates e elogiado por todo o seu pacote.

Enquanto os dois primeiros jogos estão focados na cidade submersa de Rapture e o controle de Big Daddy, BioShock Infinite muda totalmente esse cenário. Aqui, estamos em Columbia, uma região acima das nuvens, e o protagonista conta com diversas habilidades para desbloquear.

Se você é fã de jogos de tiro e FPS, não tenha medo: BioShock: The Collection é um título mais que recomendado.

1. Metroid Prime Remastered

Remake de Metroid Prime é, sem dúvida, o melhor FPS para Switch. (Fonte: Nintendo/Divulgação)Fonte: Nintendo/Divulgação

Não dá para falar de melhores jogos de tiro e FPS para Switch sem trazer à relação a maravilha que é Metroid Prime Remastered. Afinal, vai me dizer que você ainda não se surpreende com essa aposta da Nintendo em uma franquia já consolidada no estilo 2D?

Metroid Prime mudou completamente a foram de encarar a série, já que enxergamos tudo pelo visor de Samus Aran. Aqui, temos a chance de jogar o título lançado em 2002 em toda sua glória, com direito à mecânica de travar mira, quebra-cabeças para resolver, chefes e, claro, muitas áreas para exploração.

E você, tem algum outro jogo de tiro e FPS para Switch favorito que não está em nossa lista? Compartilhe sua mensagem com os demais leitores do Voxel utilizando as nossas redes sociais.