66 anos de Michael Jackson: confira os hits mais ouvidos do Rei do Pop

Nesta quinta-feira (29/8), Michael Jackson completaria 66 anos de vida. Um dos maiores cantores do mundo, o artista morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Michael Jackson deixou um legado incomparável ao pop mundial, principalmente com Billie Jean. O single, lançado em 1983, foi inicialmente reprovada pelo produtor Quincy Jones, mas Jackson provou o poder da música.

Billie Jean gerou o primeiro “moonwalk” de Michael, quando ele foi ao programa Motown 25: Yesterday, Today, Forever. A canção também foi responsável por impulsionar o disco Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos.

Além disso, Billie Jean é o single de Michael Jackson mais ouvido pelos usuários da Deezer. Confira a lista com as 10 músicas mais escutadas do Rei do Pop na plataforma: