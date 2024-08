90 anos de João Donato: músico acreano ganha homenagem do maestro João Carlos Martins

O músico acreano João Donato completaria 90 anos de idade neste sábado, 17 de agosto, se estivesse vivo. Ele faleceu aos 88 anos em 17 de junho de 2023. A morte foi em decorrência de uma série de problemas de saúde, como uma infecção nos pulmões. Pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, João Donato de Oliveira Neto nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre.

O acreano foi um dos fundadores da Bossa Nova, ícone da Música Popular Brasileira e um dos músicos mais conhecidos no mundo.

Em sua infância, ele costumava brincar de música com flautinhas de bambu e panelas. Depois, recebeu de seu pai, de presente, um acordeom de oito baixos e, mais tarde, um instrumento maior.

Deixou o Acre em 1945, quando a família Donato mudou-se para o Rio de Janeiro. No Rio, começou a tocar em festas de seu colégio — numa delas, conheceu o grupo Namorados da Lua e fez amizade com Lúcio Alves, Nanai e Chicão.

Para homenagear o músico, a TV Cultura preparou um programa com a participação do maestro João Carlos Martins. Na homenagem, o maestro apresenta faixas do álbum “The Frog”, gravado ao lado da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, em 2001, além de uma gravação de 1962 de “Minha Saudade” (parceria de Donato com João Gilberto) e ainda, “Surpresa”, canção de Caetano Veloso e Donato, registrada pelos dois no disco “Cores Nomes” de 1982.

O programa vai ao ar neste sábado (17), na TV Cultura, às 10h e deverá ser reapresentado na próxima terça-feira, às 22h, horário de Brasília.