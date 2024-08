Abertura do rodeio, gastronomia e mais: veja a programação da 1ª noite de Expoacre 2024

Foi dada a largada para o início da maior feira de negócios do Acre, a Expoacre! Com diversas atrações para todas as idades e gostos, a Expoacre reúne milhares de pessoas durante as nove noites de feira no Parque de Exposições Wildy Viana, onde tradicionalmente acontece o evento. Neste sábado, 31 de agosto, acontece a primeira noite de feira, que inicia com grande programação.

Neste sábado, a Expoacre começou com a tradicional Cavalgada, que reuniu centenas de pessoas. Já a noite, além de todos os estandes de gastronomia, cultura e turismo, há ainda a solenidade de abertura das provas de rodeio na Arena, às 20h.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, transmitem todas as nove noites de feira ao vivo. A transmissão será pelo YouTube do ContilNet e também na TV aberta, pela TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre. Além de toda a cobertura jornalística de todas as áreas do parque, o ContilNet também conta com um time de influenciadores e apresentadores que vão abrilhantar a transmissão.

Confira a programação na íntegra:

Sábado, 31 de agosto de 2024:

– 09h – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

– 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena

Palcos alternativos

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia