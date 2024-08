Acre é o 11º: veja a lista das medalhas no Ranking olímpico dos estados

Rio Grande do Sul: Outro estado que tem tudo a ver com o vôlei. São nove campeões olímpicos na modalidade. A trajetória começou em Barcelona-1992, com três gaúchos: Janelson, Jorge Edson e Paulão, os três nascidos em Porto Alegre. Também são campeões olímpicos no vôlei os jogadores André Heller (natural de Novo Hamburgo, ouro em Atenas-2004), Carol Albuquerque (Porto Alegre, campeã em Pequim-2008), Éder (Farroupilha, campeã no Rio-2016), Fernanda Garay (Porto Alegre, campeã em Londres-2012, Gustavo Endres (Passo Fundo, campeão em Atenas-2004) e Lucão (Colinas, campeão no Rio-2016). As outras duas medalhas de ouro do Rio Grande do Sul vieram no futebol, na Rio-2016, com Rodrigo Dourado e William. E por falar no futebol, a prata de Los Angeles-1984 tem muito a ver com os gaúchos, já que o Inter foi a base daquela equipe, incluindo os gaúchos Gilmar Rinaldi, Pinga, André Luís, Mauro Galvão, Dunga, Kita e Paulo Santos.