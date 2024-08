Acre já enfrenta a maior seca da história, diz Defesa Civil; estiagem pode se estender até outubro

A Defesa Civil Estadual informou nesta quarta-feira (28) que o estado do Acre enfrenta a maior seca da história do estado, segundo a Agência de Notícias do Acre. O coordenador da Defesa Civil Estadual e coordenador do Gabinete de Crise, coronel Carlos Batista, os níveis de todos os rios do Acre estão em cota de alerta máximo.

Ainda de acordo com o coronel, os órgãos de monitoramento de previsão do tempo apontam que a seca pode se estender até o mês de outubro.

Decreto de situação de emergência

Na edição do Diário Oficial do Acre de 11 de junho, o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência ambiental em decorrência da redução dos índices de chuvas e dos cursos hídricos, prejuízos sociais e econômicos, e riscos de incêndios florestais em todos os municípios do estado.

O decreto informa que o governo levou em consideração uma nota técnica apresentada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

O texto destaca que a previsão para os próximos meses é de uma tendência de redução da precipitação de chuvas, com o aumento de temperaturas e a queda do percentual da umidade relativa do ar.

O governo apresenta ainda os dados mapeados pela equipe técnica do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que apontam que os rios do Estado tendem a apresentar cotas mínimas inferiores às cotas baixas de alerta e alerta máximo nos próximos meses.

Ainda no decreto, o governo lembra que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima já declarou estado de emergência, por meio de uma portaria, publicada em 25 de abril de 2024, em virtude do risco de incêndios florestais, entre outros, no Acre, durante o período de abril a novembro de 2024.

Baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar em diversos municípios do Acre.

Segundo o aviso, que inicia nesta quinta-feira (29), às 11h, e finaliza às 21h desta quinta, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%. O Inmet tem emitido alertas para baixa umidade no Acre há dias.

Os municípios com alerta são Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.

Dentre as instruções, o Inmet alerta para que as pessoas bebam bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.