Governo acende alerta e diz quais municípios do Acre estão com pior qualidade do ar; veja lista

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (28) a lista dos municípios do Acre com a pior qualidade do ar registrada nos últimos dias. Os altos níveis de poluição fizeram com que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente emitisse um alerta à população sobre os cuidados nesse período.

De acordo com a nota, nas últimas 24 horas foi identificado, por meio de monitoramento contínuo, um alerta de criticidade na qualidade do ar nos municípios acreanos que se mantiveram com média diária acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece um limite seguro de microgramas por metro cúbico (15 μg/m³).

Entre os municípios com alerta estão Rio Branco, onde o índice de material particulado no ar atingiu 209,76 µg/m³, o mais alto registrado no estado no período. Sena Madureira que registrou 138,25 µg/m³, seguida de Porto Acre, 123,04 µg/m³, Manoel Urbano 107,86 µg/m³, Santa Rosa do Purus 105,05 µg/m³ e Cruzeiro do Sul 102,97 µg/m³.

“Os dados da plataforma de monitoramento mostraram que entre os dias 1º e 27 de agosto, a qualidade do ar variou de boa a muito ruim na maior parte dos dias na região do Baixo Acre. Já nas regionais Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá a concentração de partículas ficou entre boa e ruim”, destacou a nota.

A nota explica ainda que o cenário crítico está associado aos eventos extremos que o Acre vem enfrentando, aliado a altas temperaturas, queda da umidade relativa do ar e aumento de focos de incêndios.

“O aviso especial foi emitido para alertar a população sobre a necessidade de precauções, devido à gravidade da situação”, completou.

Levantamento de empresa suíça

Nesta semana, dados da IQAir, empresa suíça que monitora as condições da atmosfera em todo o mundo, revelou que oito estados brasileiros – incluindo o Acre- e o Distrito Federal estão com a qualidade do ar insalubre.

De acordo com a medição feita pela empresa, a qualidade do ar é boa quando registra índices entre 0 a 40, moderada de 41 a 80, ruim de 81 a 120, muito ruim de 121 a 200, e péssima acima de 200. A IQRAir divulgou um mapa em que indica os locais com a qualidade pior.

A capital Rio Branco, ao lado de Porto Velho (RO), registrou o pior índice, com registros acima de 200. Em Brasília, os índices são de 131, Goiânia, 151 e Uberaba, no Triângulo Mineiro, 154.