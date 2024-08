Acreano de 7 anos é aprovado em teste no Flamengo e vai jogar futsal pelo time; conheça

O pequeno Miguel Ferreira de Araújo, de 7 anos, é natural de Brasiléia, no interior do Acre. Conhecido nas redes sociais como “Acreano”, passou em um teste do Flamengo e antes do final de 2024 estará vestindo a camisa do time em campeonatos de futebol de salão, conhecido como Futsal.

Ao ac24horas, a mãe do garoto, Kerolai Ferreira, explicou que em novembro vai para o Rio de Janeiro com o jovem prodígio para iniciar os treinos e participar de campeonatos.

Nascido no Acre, o garoto mora em Santa Catarina com a família há pouco mais de 3 anos. No início deste ano, Miguel passou no teste para a base do Criciúma Sub-8. O pequeno também já jogou na Escolinha APEF futsal, quando foi selecionado para fazer um teste no Flamengo, onde foi aprovado entre mais de 60 meninos, sendo destaque na categoria sub-7.

Miguel começou a jogar na Escolinha Craques do Amanhã com apenas 5 anos, na cidade onde mora.

Miguel coleciona títulos, incluindo o 1º lugar na Copa Catarinense de Futsal 2024 pelo E.C Palhoça, o 2º lugar na Supercopa América 2024 pelo E.C Palhoça e o 3º lugar no Torneio Urussanga pela Escolinha Craques do Amanhã 2022 e 2023. Além disso, seu time foi classificado no DME Orleans Invictos Campeonato ADESC Sub-7 e Sub-8.

Atualmente, o pequeno está disputando o Campeonato Estadual de Futsal pelo E.C Palhoça, garantindo o primeiro lugar da classificação.

Nas redes sociais, a mãe e o pai, Thiago Araújo de Melo, mostram diversos lances nas partidas.

ASSISTA: