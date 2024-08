Alerta de golpe: deputado do Acre informa tentativa de fraude em seu nome e solicita atenção do público

O deputado estadual Fagner Calegario, de Rio Branco, divulgou nesta sexta-feira (9), um alerta sobre uma tentativa de golpe que está circulando em seu nome. De acordo com o político, golpistas estão se passando por ele e solicitando dinheiro para a compra de um celular, alegando que a conta bancária dele está inacessível devido ao estrago do aparelho.

A mensagem fraudulenta solicita um valor de R$ 3.989,00 para a aquisição do novo celular, com a promessa de que o dinheiro será devolvido assim que o deputado tiver acesso novamente à sua conta bancária. O político, ao divulgar os prints da conversa, esclareceu que essa solicitação não foi feita por ele e que qualquer contato nesse sentido deve ser ignorado.

“Gostaria de informar a todos que alguém está se passando por mim e tentando aplicar golpes via celular. Quero reforçar que não estou solicitando dinheiro, favores, ou qualquer tipo de informação pessoal por telefone ou mensagens. Se você receber qualquer contato suspeito em meu nome, por favor, não responda e reporte a situação imediatamente”, enfatizou Calegario.

O deputado agradeceu pela compreensão e pediu que qualquer tentativa de fraude seja comunicada às autoridades para que possam ser tomadas as devidas providências.

Para mais informações ou denúncias, o público que vier a passar por este transtorno é orientado a entrar em contato com a polícia local e com os canais oficiais de comunicação do deputado.