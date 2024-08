Andressa Urach disse que “dá muito a periquita” para ganhar dinheiro

Andressa Urach foi as redes sociais para reclamar sobre os seguidores que a pedem dinheiro. A criadora de conteúdo adulto desabafou que “dá muito a periquita” para manter as finanças e muitos internautas não estão dispostos a “sacrificar como ela sacrifica”.

“Um milhão de pessoas vem me pedir dinheiro. Sabe o que eu faço para ganhar? Dou muito a minha ‘periquita’”, escreveu em uma postagem no story do Instagram.

“Quer a vida que eu tenho? Sacrifica como eu sacrifico. Ter o que tenho todo mundo quer. Agora, sofrer e passar o julgamento que passo ninguém quer, né?”, ironizou na publicação.