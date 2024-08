Apenas dois políticos do Acre se destacam no Prêmio Congresso em Foco de 2024; veja quais

O Prêmio Congresso em Foco 2024 revelou nesta quinta-feira (29), os destaques da política brasileira, com dois políticos do Acre figurando entre os premiados.

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) e o senador Alan Rick (União Brasil- AC) receberam reconhecimentos significativos em suas respectivas categorias. Confira:

Socorro Neri

Socorro Neri foi a única deputada do Acre a ganhar o Prêmio Congresso em Foco deste ano, destacando-se como uma das melhores deputadas federais pelo júri especializado.

Neri, que ocupou cargos importantes como pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac), vice-reitora da Ufac e secretária de Educação, Cultura e Esporte do Acre, foi classificada em 10º lugar entre os melhores da Câmara dos Deputados. Este prêmio reflete seu trabalho e contribuição contínua para a política e para o desenvolvimento do estado.

Alan Rick

Por outro lado, Alan Rick, atual senador da República, também foi reconhecido no Prêmio Congresso em Foco. Rick, que ocupa o cargo desde 2023 e foi deputado federal anteriormente, destacou-se em 4º lugar entre os melhores senadores da Região Norte.

Seu trabalho e influência na política do Acre e sua atuação no Senado foram amplamente reconhecidos pelos jurados.

O Prêmio Congresso em Foco é uma importante distinção que valoriza o trabalho dos parlamentares com base em suas atuações e contribuições legislativas. Os premiados são selecionados por um júri especializado e por votação popular, com destaque para os primeiros colocados em cada categoria.

A inclusão de Socorro Neri e Alan Rick na lista de premiados é um reflexo do reconhecimento ao seu trabalho e dedicação no cenário político.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) e o senador Fabiano Contarato (PT-ES) venceram a votação popular que elegeu os melhores parlamentares do país na edição 2024 do prêmio Congresso em Foco.