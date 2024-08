Apoiadores de Bocalom e Alysson começam a se concentrar na 1ª passeata da campanha

O prefeito Tião Bocalom e o candidato a vice-prefeito Alysson Bestene dão o ponta pé inicial na campanha da disputa pela Prefeitura de Rio Branco, nesta sexta-feira (16), na primeira carreata da coligação, no bairro Sobral.

Os apoiadores da chapa que conta com 7 partidos se concentram no posto de gasolina da Avenida Sobral e seguem em comitiva pela rua principal do bairro.

Ao final, haverá uma grande reunião entre as principais lideranças da coligação, moradores e apoiadores. O governador Gladson Cameli teve presença confirmada no evento.

