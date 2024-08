Após acusações contra Gladson, Bimbi diz que foi hackeado e presta solidariedade ao governador

O influenciador e modelo acreano, Marcelo Bimbi, divulgou uma nota nos stories de sua conta no Instagram nesta quarta-feira (21) falando sobre as acusações de cunho sexual feitas ao governador Gladson Cameli, além de supostas ameaças. No texto, ele revela que foi hackeado e reconhece a amizade de Cameli.

“Venho publicamente prestar minha irrestrita solidariedade ao governador Gladson Cameli em razão dos ataques absurdamente atribuídos a mim em minha conta pessoal do Instagram”, começa na nota.

Ele esclarece que foi alvo de um ataque hacker – quando invadem suas redes sociais -, por alguém que não conhece:

“Contra quem estou prestando queixa e espero que seja exemplarmente punido e enquadrado no rigor da lei de crimes cibernéticos, conforme o meu desejo expressado às autoridades em queixa crime na delegacia de polícia”, afirma.

Ele continua afirmando a amizade de longa data com o governador e grato pela parceria em momentos difíceis:

“Meus respeitos aos amigos igualmente consternados e aos conterrâneos do meu Acre, tão bem representados por um homem honrado que tem desempenhado seu ofício com retidão enquanto pai de família e figura pública”, conclui na nota.

Confira a nota na íntegra: