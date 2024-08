Após boatos de racha, Alan Rick participa de passeata de Bocalom: “Festa do povo”

O senador Alan Rick, do União Brasil, foi um dos nomes que participaram da passeata que deu o ponta-pé inicial da campanha de reeleição do prefeito Tião Bocalom.

O evento aconteceu nesta sexta-feira (16) e fez milhares de pessoas percorrerem a avenida principal do bairro Sobral.

A participação de Alan surge justamente após especulações de um racha entre ele e o prefeito Tião Bocalom. No começo do ano, quando o União Brasil anunciou apoio a reeleição de Bocalom, o senador chegou a não concordar com a decisão. Ele defendia a manutenção da candidatura de Alysson Bestene na disputa.

Contudo, as arestas foram aparadas e o senador deverá ser figura bastante presente na campanha de Bocalom e Alysson.

“O povo abraçou a candidatura do Bocalom. É uma festa linda. Encheu a nossa baixada da Sobral”, disse ao ContilNet.