Apple, agora é oficial: lançamento de novos iPhones, AirPods e relógios

O lançamento é fundamental para a Apple, que tem enfrentado desaceleração na venda de seus smartphones e dispositivos vestíveis nos últimos trimestres. Um lançamento do novo iPhone 16 em 20 de setembro significaria que parte da receita do dispositivo seria registrada no período atual — o quarto trimestre fiscal da Apple — quando a empresa espera que as vendas cresçam cerca de 5% em relação ao ano anterior.

Uma parte maior das vendas ocorrerá no trimestre seguinte, que coincide com a temporada de festas. Analistas preveem que a receita aumentará 7%, atingindo US$ 128,4 bilhões nesse período.

O iPhone 16 terá telas maiores em seus modelos Pro e novos recursos de câmera, como um botão dedicado para tirar fotos. A empresa também está lançando um conjunto de ferramentas de inteligência artificial chamado Apple Intelligence. No geral, porém, os telefones não serão muito diferentes dos modelos do ano passado.

Os dispositivos vestíveis da Apple, por sua vez, estão prestes a passar por mudanças significativas. Os modelos da Apple Watch Series 10 serão mais finos, mas terão telas maiores. E a Apple está reformulando sua linha de AirPods com novas versões de entrada e intermediárias.

Pela primeira vez, a empresa oferecerá cancelamento de ruído em seus AirPods de nível intermediário, e o modelo de entrada será atualizado pela primeira vez desde 2019.

A empresa também está planejando iniciar a transição de seus Macs para processadores M4 ainda este ano, mas as atualizações dos Macs geralmente chegam cerca de um mês após o lançamento anual do iPhone.

Nesse sentido, a empresa intensificou os testes de quatro novos modelos de Mac para garantir a compatibilidade com aplicativos de terceiros, de acordo com registros de testes de desenvolvedores vistos pela Bloomberg News. Esse é um passo importante antes do lançamento das novas máquinas. Os Macs que surgiram estão identificados com os números “16,1”, “16,2”, “16,3” e “16,10”.

Todos representam modelos com versões básicas do chip M4. Três dos Macs têm 10 núcleos no total em suas unidades de processamento central (CPUs), enquanto uma versão de entrada inclui oito núcleos no total — uma medida de desempenho. As versões com CPUs de 10 núcleos também têm GPUs de 10 núcleos, ou motores gráficos.

O modelo com CPU de oito núcleos, por sua vez, possui um motor gráfico de oito núcleos. Todos têm 16 ou 32 gigabytes de memória.