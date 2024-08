Baile funk, cinema sobre rodas e muito pagode: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Chegou a hora da lista mais aguardada do final de semana! Com o “sextou” cada vez mais próximo, confira o que as casas de festa e lazer prepararam para quem está a fim de uma diversão na capital acreana. O Giro Cultural ContilNet desta sexta-feira (15) tem de tudo: banda de rock, baile funk, “pagodin”, aproveita e já anota tudo!

Confira a lista completa agora:

Neste sábado, dia 17 de agosto, acontece a sétima edição do Baile da Off! Com uma noite incrível com o melhor do trap e funk! Os ingressos estão por 15 reais. Na portaria vai ser outro valor.

Na sexta (16) terá a Noite Grunge no Studio Beer. A partir das 23h30 muito Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, SilverChair e mais.

No Quintal GastroBar, o “Me Chama que Eu Vou” reúne Paulo Heverton e Camile Castro na sexta (16).

“Sexta Sem Lei” (16) com rodadas de Ballena e Licor 43 pra elas a noite toda na Moon Club. Sábado (17) tem “Esquenta da Calourada De Medicina” com sorteios de ingressos pra festa na Maison Borges, presença da galera da sinistra e massacre

Sexta (16) é dia de Pagodinho do Evil comVibe 68 e Robert Richard com promoções de bebidas!

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realiza nesta sexta-feira (16), o Cinema sobre Rodas, às 17h, na Praça do Jequitibá. O projeto tem o objetivo de levar cultura e entretenimento aos bairros mais carentes de Rio Branco e de todos os municípios do Estado.

Na Confraria, na sexta-feira (16) tem apresentação na Banda Tarja Preta e sábado (17) vai ser noite de samba com Brunno Damasceno e banda.

“Mulher Vagalume” é uma homenagem à mestra da cultura popular acreana Zenaide Parteira, feita pela turma do Curso Livre de Iniciação à Linguagem Teatral, da Usina de Arte João Donato no sábado (17) às 19h na Usina de Arte João Donato.

Na Casa do Rio, sábado (17) é dia de Feijoada e Samba da Cá com Camile Castro e participação especial de Eliane Voz.

No Bar’tô Balada tem Markinhos Araújo, El Mascarado e Farra Sem Limite na sexta-feira (16).

No Garage Club, tem The Roxy se apresentando no sábado às 20h30!