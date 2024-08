Com o ouro olímpico, Bia chega a 18 medalhas no currículo. As principais campanhas de destaques são os quatro ouros no Campeonato Pan-Americano. Ela é a primeira mulher estreante a se tornar campeã olímpica pelo Brasil em provas individuais.

Bia Souza vence final e leva primeiro ouro do Brasil em Paris O Brasil é medalha de ouro no judô. Nesta sexta-feira (2/8), Beatriz Souza derrotou a israelense Raz Hershko na final feminina da categoria acima dos 78kg nas Olimpíadas de Paris 2024. Este é o primeiro ouro olímpico do Brasil na capital francesa.