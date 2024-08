Bocalom e Alysson reúnem com senador Márcio Bittar para debater política e abordar temas de campanha

O candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, da coligação “Produzir para Empregar”, reuniram no final da manhã desta quinta-feira, 29, com o senador Márcio Bittar (UB). O encontro ocorreu na produtora da campanha —, local onde discutiram estratégias políticas e a produção dos programas eleitorais que serão exibidos a partir desta sexta-feira, 30.

Bocalom expressou sua satisfação com a candidatura e com o trabalho realizado até o momento. “Estou muito feliz com essa candidatura, acompanhado do Alysson Bestene e toda a nossa equipe”, afirmou. O prefeito destacou o sucesso de uma gravação realizada no Barro Alto, que abordou o apoio da prefeitura na recuperação de ramais e na mecanização agrícola. Bocalom também elogiou a colaboração de Márcio Bittar, que foi vestido com uma camisa com estampas de Bocalom e Bolsonaro, reforçando o apoio ao candidato.

Bocalom comentou ainda sobre a resposta positiva da população e o engajamento crescente nas ruas. “Essa campanha está cada dia mais forte. As pessoas estão reconhecendo o trabalho realizado e entendendo que nossa continuidade é fundamental para o progresso de Rio Branco”, ressaltou.

Alysson Bestene destacou a importância de mostrar as realizações da atual administração, que incluem melhorias significativas em diversas áreas como Educação, Assistência Social e Infraestrutura. Ele citou exemplos de sucesso na atual gestão de Rio Branco, como a doação de uniformes e tablets para estudantes e a construção do elevado da Dias Martins, afirmando que a campanha também apresentará novas propostas para os próximos quatro anos.

O senador Márcio Bittar também comentou sobre o momento eleitoral, salientando a importância da transparência e da prestação de contas. Ele elogiou a gestão de Bocalom, principalmente pela capacidade do chefe do Executivo em administrar recursos e implementar projetos com verba própria. “O Bocalom tem muito a mostrar. Sua gestão, com obras como o viaduto e a ponte do Judia, é um exemplo de eficiência e comprometimento”, afirmou Bittar.

O senador também abordou a importância de alinhar a campanha com o contexto político mais amplo, destacando a relevância dos aliados e a necessidade de clareza sobre as alianças políticas. “Mostrar quem são nossos aliados e com quem estamos associados é crucial para a população entender o contexto da eleição”, concluiu Bittar.