Bocalom faz andança pelo Acre em apoio aos candidatos do PL : ‘Fortalecendo nossa missão em prol dos acreanos’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, iniciou uma intensa agenda de compromissos pelo interior do Acre na manhã deste sábado (3), acompanhado da equipe do Partido Liberal (PL) e do senador Márcio Bittar (União Brasil).

“Fiz questão de prestigiar as convenções municipais da agremiação que vai mudar a história política do nosso Estado”, frisou o chefe do Executivo municipal.

A primeira parada foi em Assis Brasil, onde a comitiva participou da convenção que oficializou a candidatura de Serjão para prefeito, e Tamara Gonçalves, filha do ex-prefeito Betinho, para vice-prefeita.

Durante a visita, Bocalom almoçou com o ex-prefeito Zum e os candidatos a vereadores do PL, além de conceder uma entrevista à Rádio Boas Novas.

Após as atividades no município que faz fronteira com o Peru, a comitiva seguiu para Feijó. No município, Bocalom participou da convenção da sigla que lançou Terezinha Moreira como candidata à prefeita, tendo o pastor Deusimar como vice.

Dando continuidade à agenda, o prefeito da Capital foi a Tarauacá, onde participou da convenção que apoia a atual prefeita, Maria Lucinéia, também pelo PL.