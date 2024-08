Brasil registra seis tragédias e incidentes aéreos em uma semana; relembre cada caso

Entre os dias 9 e 16 de agosto de 2024, o Brasil enfrentou uma semana devastadora com seis acidentes e incidentes aéreos significativos. Essa sequência de tragédias trouxe à tona a fragilidade do setor de aviação e o impacto profundo que tais eventos têm na segurança e confiança pública.

Os episódios revelaram não apenas o perigo inerente a voos, mas também a necessidade urgente de reforçar medidas de segurança e protocolos de emergência. A seguir, um resumo dos principais eventos que marcaram essa semana trágica:

1. Tragédia com o ATR-72 da Voepass

No dia 9 de agosto, um voo da Voepass, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, resultando na morte de 62 pessoas a bordo. A aeronave caiu em um condomínio fechado, e as causas ainda estão sendo investigadas, com especulações sobre mau tempo e acúmulo de gelo nas asas. Todos os corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

URGENTE: avião cai no meio de cidade do interior de São Paulo; veja imagens impactantes

2. Queda de Monomotor em Mato Grosso

Em 15 de agosto, um monomotor caiu na área rural de Apiacás, em Mato Grosso, resultando na morte de cinco pessoas. Entre as vítimas estavam o empresário Arni Alberto e seus dois netos. A aeronave apresentou uma pane no ar e explodiu ao colidir com o solo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está investigando o caso.

Avião de pequeno porte cai e 5 pessoas morrem no MT; veja o vídeo

3. Pouso Forçado na Baixada Fluminense

No dia 16 de agosto, um monomotor fez um pouso forçado em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O piloto, que estava sozinho e usava a aeronave para propaganda, sofreu ferimentos leves. O motivo do pouso forçado ainda não foi esclarecido.

VÍDEO: Avião cai sobre campo de futebol na Baixada Fluminense

4. Incidente no Aeroporto Internacional de Viracopos

Na segunda-feira, 12 de agosto, um Boeing 737 cargueiro precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), após estourar um pneu durante a decolagem. A aeronave sobrevoou a região por duas horas para queimar combustível antes de aterrissar. Não houve feridos, mas o aeroporto teve que ser fechado temporariamente.

5. Fechamento do Aeroporto Internacional de Florianópolis

Também no dia 12 de agosto, o Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) foi fechado para pousos e decolagens devido a danos nos pneus de uma aeronave da Azul. Dezenas de voos foram cancelados, mas não houve feridos.

6. Pouso de Emergência em Uberlândia

Na noite de 15 de agosto, um voo da Voepass, que partiu de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), fez um pouso de emergência no aeroporto de Uberlândia (MG) devido a problemas técnicos. O voo enfrentou um atraso de 7 horas e problemas de apagão a bordo. Um novo avião foi enviado para transportar os passageiros restantes.

Avião da Voepass passa por pane elétrica e precisa fazer “pouso técnico”