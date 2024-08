Cantor acreano Jorge Lucas lança sua primeira música e videoclipe ‘Nossa Relação’ e viraliza; ASSISTA

O cantor acreano Jorge Lucas acaba de dar um passo significativo em sua carreira musical com o lançamento de sua primeira música e videoclipe, intitulada “Nossa Relação”. Originário de Sena Madureira, no Rio Branco, Acre, Jorge Lucas está pronto para mostrar seu talento e paixão pela música, com uma produção que promete marcar sua entrada no mundo artístico.

A faixa “Nossa Relação” é um reflexo da dedicação e do talento de Jorge Lucas. Composta pelo próprio artista, a música ganhou vida com a produção e arranjos de David Santos e MENORÁ, que contribuíram para criar uma sonoridade envolvente e cativante. A estreia marca o início de uma jornada promissora para o cantor, que traz consigo a energia e a riqueza cultural do Acre.

O videoclipe da música, lançado simultaneamente, viralizou no YouTube e oferece uma visão do trabalho de Jorge Lucas no ritmo sertanejo. Ele expressou seu entusiasmo com o lançamento e agradeceu a todos que apoiaram sua jornada até aqui.

Além disso, também incentiva os fãs e novos ouvintes a assistir ao videoclipe, curtir e compartilhar a música, e se inscrever no canal para acompanhar futuros lançamentos de sua carreira musical.

“Estou muito feliz em compartilhar essa música que é uma das mais de 50 composições que tenho ‘Nossa Relação’ é apenas o começo! e já agradeço a todos pela as mais de 10 mil visualizações só no YouTube desse trabalho feito com muito carinho pra todos os vocês,” disse Jorge Lucas.

Não perca a oportunidade de apoiar o talento acreano e acompanhar de perto a carreira de Jorge Lucas.

Assista ao videoclipe que viralizou e descubra o talento promissor de Jorge Lucas: