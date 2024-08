Carnaval, show de Raquel dos Teclados e muito rock: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Chegou o momento de se preparar para curtir o fim de semana da melhor forma em Rio Branco, com muita música, carnaval (fora de época) e arte.

Se você quer sair de casa para se divertir, acompanhe as dicas do Giro Cultural do ContilNet.

A sexta-feira começou com tudo no bairro Esperança. É lá que a galera vai curtir o carnaval fora de época a partir desta sexta.

Também na sexta-feira é possível curtir um bom sertanejo no Quintal dos Brothers.

Bem em frente do Quintal, a festa também promete agitar a capital, no mesmo dia, com Jadson Santos e DJ Duarte.

No Complexo Beer tem som ao vivo nesta sexta para você curtir muito com Trio Pegada de Luxo e El Mascarado. A entrada é liberada!

Gosta de pagode? O lugar certo é o Brazin. O Pagadinho do Edil é a atração desta sexta-feira (2).

Para os que gostam de cantar, tem karaokê na Casa do Rio, com a melhor caipirinha da cidade e cerveja gelada.

Aôoooo, cowboy! Os amantes do sertanejo também podem aproveitar a sexta-feira no Fogo Caipira, na Rua das Placas.

Os rockeiros tem espaço garantido na Confraria, com o Best of Rock, a partir das 21h.

Trio Furacão, Markinhos Araújo e El Mascarado comandam a festa no Bar’tô, nesta sexta-feira. Vai perder?

O Studio Beer oferece o melhor de Guns N’ Roses nesta sexta, com ingressos antecipados por R$ 25.

O sábado começa agitado no Cóe Lounge com a Festa do Dia do Solteiro. É o melhor lugar para você dançar a noite toda.

Também tem show de Raquel dos Teclados no sábado (3), no Clube dos Oficiais da PM. É a noite da sofrência!

Também tem espaço para os pagodeiros apaixonados, no sábado, na Piscina da AABB. O especial Me Leva pro Pagode será comandado pelo grupo do Edil, Paulo Heverton, Robert Richard e Samba Groove.

Sábado é dia de balançar a raba com o Baile Funk do Studio Beer. O ingresso antecipado custa apenas R$ 15.

A Casa do Rio oferece feijoada e Samba da Camille Castro, no sábado. Além dessas maravilhas, é possível tomar caipirinha em dobro por um preço especial.

Sabadou no Brazin! Allan Jn agita a noite com a transmissão ao vivo do embate entre Flamengo e São Paulo.

Tem Metal Jacket no Garagem, a partir das 20h30. A entrada é grátis!

Para fechar o domingo com chave de ouro, aproveite a primeira edição do Pagode na Casinha, na MOON Club.