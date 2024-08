Carro da Rádio Difusora pega fogo no Acre e corpo de bombeiros é acionado

Um carro da Rádio Difusora de Tarauacá, do Sistema Público de Comunicação do Acre, pegou fogo na noite da última quinta-feira (8), no bairro Senador Pompeu, conhecido como Bairro da Praia.

O carro estava na rua, e de acordo com o diretor da Rádio Difusora de Tarauacá, Albanir Moraes, após uma queda de energia no município, populares disseram que o transmissor da rádio não estava funcionando e, por isso, ele foi até o local consertar o problema, mas durante a volta o carro começou a pegar fogo. Ninguém se feriu e o carro não foi totalmente danificado.

O Corpo de Bombeiros emitiu um relatório informando que a situação está relacionada a pane elétrica.