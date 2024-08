As autoridades chilenas divulgaram a primeira foto do casal de brasileiros Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora Rodrigues, de 59, que foram encontrados no Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira (23/8). Delegação Presidencial Regional de Atacama divulgou a imagem neste sábado (24/8).

A foto mostra o casal ao lado de agentes da instituição de polícia ostensiva do Chile. “Após intensas buscas, os Carabineros resgataram nesta manhã dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos perto da fronteira internacional com a Argentina”, informou a delegação nas redes sociais. O casal desapareceu no domingo (18/8) durante uma viagem de carro pela América do Sul. Familiares e amigos fizeram uma campanha para encontrá-los. o filho do casal, Raphael Valentim Rodrigues, 32, e a esposa dele, Cíntia Martins, 36, se deslocaram para o Chile para ajudar nas buscas. “Foram encontrados e estão sendo cuidados. Já informaremos tudo mas agora vamos dedicar esse momento para nós. Muito obrigado por tudo. Vocês foram incríveis”, escreveram os parentes do casal em um comunicado publicado na internet. O Consulado Brasileiro no país foi comunicado sobre o caso. Familiares informaram que Raphael e Cíntia já se encontraram com o casal.