VÍDEO: Casal em situação de rua põe fogo em palheira ao lado de batalhão da PM; bombeiros são acionados

Um casal de moradores em situação de rua colocou fogo em uma palheira na noite desta terça-feira (20), em um terreno baldio ao lado do Batalhão Maria da Penha, da Polícia Militar, localizado no cruzamento das ruas Cruzeiro do Sul com Floriano Peixoto, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o casal colocou fogo em uma palmeira e, em seguida, fugiu do local. A reportagem estava pelo local passando no momento em que o casal fugiu após provocar o incêndio.

O fogo se propagou rapidamente e quase destruiu a fiação de um poste de energia que fica próximo ao local. O Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão foi acionado e conseguiu apagar o incêndio.



Veja o vídeo: